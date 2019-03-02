زلزال بقوة 5 ريختر في بحر العرب

2019/03/02 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

قال مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس بأنه تم رصد زلزال بقوة 5 بمقياس ريختر في بحر العرب.

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