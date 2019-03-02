الإعلان عن موعد التشغيل التجريبي لـ “هايبرلوب”

2019/03/02 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تبدأ شركة “تقنيات النقل لهايبرلوب” التشغيل التجريبي لنظام النقل البري الأسرع على وجه الأرض، وذلك على خط تجريبي بني في مدينة تولوز الفرنسية، بحلول شهر أبريل المقبل.وأكدت شركة النقل أن نظام “هايبرلوب” في تولوز، هو أول خط نقل مؤمن وآمن ومعتمد من وكالات دولية بارزة، ما يتيح له بدء العمل […]

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