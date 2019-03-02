2019/03/02 | 09:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- { دولية : الفرات نيوز} قال مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس بأنه تم رصد زلزال بقوة 5 بمقياس ريختر في بحر العرب.
وأوضح المركز بأن الزلزال حدث الساعة 05:17 صباحا بتوقيت سلطنة عمان.
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وأوضح المركز بأن الزلزال حدث الساعة 05:17 صباحا بتوقيت سلطنة عمان.
ولاحقا أكدت الإدارة العامة للطيران المدني ممثلة في الأرصاد العُمانية بأنه لا مخاطر من أمواج تسونامي جراء الزلزال الذي وقع في منطقة صدع أوين عند الساعة 05:17 MCT بقوة 5.2 على عمق 5 كم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 5 ريختر في بحر العرب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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