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زلزال بقوة 5 ريختر في بحر العرب
2019/03/02 | 09:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- { دولية : الفرات نيوز} قال مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس بأنه تم رصد زلزال بقوة 5 بمقياس ريختر في بحر العرب.

وأوضح المركز بأن الزلزال حدث الساعة 05:17 صباحا بتوقيت سلطنة عمان.

ولاحقا أكدت الإدارة العامة للطيران المدني ممثلة في الأرصاد العُمانية بأنه ‏لا مخاطر من أمواج تسونامي جراء الزلزال الذي وقع في منطقة صدع أوين عند الساعة 05:17 MCT بقوة 5.2 على عمق 5 كم.

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