2019/03/02 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} سقط فريق بوروسيا دورتموند في فخ الهزيمة أمام مضيفه فريق أوغسبورغ بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "إمبولس أرينا"، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني.

سجل ثنائية فريق أوغسبورغ اللاعب الكوري الجنوبي دونج وون جي في الدقيقتين 24 و 68 من زمن اللقاء، بينما سجل المهاجم الإسباني باكو ألكاسير هدف دورتموند الوحيد في الدقيقة 81 من عمر المباراة.وبهذه النتيجة توقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 54 نقطة في صدارة الدوري الألماني، ليمنح بايرن ميونخ الوصيف فرصة التساوي معه في عدد النقاط، حال تحقيقه الفوز غدا السبت على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، بينما رفع أوغسبورغ رصيده للنقطة 21 في المركز الخامس عشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دورتموند يمنح بايرن ميونخ فرصة الصدارة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دورتموند يمنح بايرن ميونخ فرصة الصدارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).