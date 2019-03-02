الإعلام الأمني تنفي تصريحات قائممقام الرطبة بشأن إعدام داعش عدد من المدنيين

2019/03/02 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت خلية الاعلام الأمني تصريحات قائممقام الرطبة حول اعدام داعش

عددا من المدنيين.

وذكر بيان للخلية :" ننفي ما جاء من تصريحات ادلى بها قائممقام

الرطبة حول اعدام داعش خمسة مواطنين من أهالي النخيب والرطبة".

وابدت الخلية استغرابها من موقف القائممقام بنشرهِ هذه / الشائعة /

التي من شأنها اثارة تداعيات خطيرة .

واهابت بكل المسؤولين مراعاة الدقة في تصريحاتهم والابتعاد عن ارباك

الرأي العام بتصريحات لا أساس لها من الصحة .

وكان قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمي، ذكر في تصريح لاحدى وسائل

الاعلام ، ان تنظيم داعش الارهابي أقدم على جريمة اعدام خمسة من

ابناء الرطبة والنخيب رمياً بالرصاص.

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