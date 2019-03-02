السفير التركي يحدد موعد زيارة أردوغان إلى العراق

2019/03/02 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز موعد زيارة رئيس بلاده رجب

طيب أردوغان الى العراق.

يلدز أوضح في تصريحات صحافية ان أردوغان سيزور العراق بعد

الانتخابات التركية المحلية المقررة الشهر الجاري ، مؤكداً على

"أهميتها لاسيما تقوية العلاقات وتعزيزها بين العراق وتركيا وإيران

كونها ستمنع أيّ تدخل آخر في المنطقة كما أن زيارة الرئيس الايراني

حسن روحاني الى العراق مهمة جداً .

وقال "حريصون على دعم وحدة الاراضي العراقية وهو يقوي من أواصر

العلاقات كما ان قوة تركيا من قوة العراق ولا نميز في العلاقات بين

مكونات الشعب العراقي".

وأوضح السفير التركي ان "خطتنا هي كيفية تنمية واعادة اعمار العراق

وهناك نقوصات كبيرة جداً في البنية التحتية ووقفنا معه في مؤتمر

الكويت لاعادة اعمار العراق وقدمنا 5 مليارات دولار وقمنا بمفاتحة

الجانب العراقي بشأن ذلك.

وفي ملف المياه دعا "الجانب العراقي الى تشكيل فريق عمل للنظر في

هذا الملف" كاشفاً عن "زيارة مرتقبة لمبعوث اردوغان الى العراق خلال

آذار الجاري وتشمل مباحثات عراقية تركية في ملف المياه".

ودعا يلدز "الجانب العراقي الى إنشاء مشاريع مائية لحفظ الثروة

المائية الشبيهة بمشروع سد اليسو".

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