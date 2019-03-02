بالصورة... سفيرا السعودية والإمارات في زيارة داعمة لرئيس الحكومة اللبنانية السابق

2019/03/02 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام سفيرا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يوم أمس الجمعة، بزيارة رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة، وذلك تضامنا معه بسبب الحملات التي يتعرض لها من قبل بعض الأطراف السياسية اللبنانية.

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