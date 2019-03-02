اكبر هبوط منذ ايار 2017..اسعار الذهب في ادنى مستوى

2019/03/02 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار الذهب أكثر من 1 % امس الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير ومسجلة أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من عام ونصف، مع صعود الدولار والأسهم العالمية وهو ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 1293.75 دولارا للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي بعد أن نزل […]

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