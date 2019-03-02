2019/03/02 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، السبت، عن وجود ضغوط سياسية لإعادة بعض المطلوبين الى المشهد السياسي، فيما أكد “استحالة” الموافقة على اعادتهم.وقال البلداوي في تصريح له ان “هناك جهات سياسية تضغط باتجاه العفو عن السياسيين المتهمين بالارهاب بداعي المصالحة الوطنية واعادتهم للمشهد مجددا”، مؤكدا أن “تحالف الفتح لن يقبل باعادة اي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح: لن نقبل بإعادة السياسيين الإرهابيين الى بغداد alansaar.

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