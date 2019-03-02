2019/03/02 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكد مدير عام تربية نينوى وحيد فريد عبدالقادر, السبت, أن محافظ نينوى نوفل العاكوب وجّه بـ”حجر” أحد أفراد حمايته بعد اعتدائه على مدير إحدى المدارس, وقام بـ”نقله” و”إعفائه” من عمله.وقال عبدالقادر في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (2 اذار 2019), إنه “أجرى اتصالاً هاتفيًا مع محافظ نينوى نوفل السلطان, حول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عنصر في حماية العاكوب يواجه عقوبة ثلاثية “الإعفاء والنقل والحجر” لهذا السبب!) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عنصر في حماية العاكوب يواجه عقوبة ثلاثية “الإعفاء والنقل والحجر” لهذا السبب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).