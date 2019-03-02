إسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدوان السعودي في جيزان

2019/03/02 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيين، الجمعة، إسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدوان السعودي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.وقال الموقع الرسمي التابع لجماعة “أنصار الله”، “تمكن

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