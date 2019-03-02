البلداوي: البرنامج الانتخابي للفتح هو محاربة الارهاب وعدم السماح للقتلة بالعودة مجددا

2019/03/02 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم السبت، عن وجود ضغوط سياسية لإعادة بعض المطلوبين الى المشهد السياسي، فيما أكد “استحالة” الموافقة على اعادتهم.

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