بالصور.. صحيفة تكشف عن انشاء الأميركان قاعدتين جديدتين في الأنبار

2019/03/02 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة عربية، السبت، عن قيام القوات الأميركية بإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين، على الخط الدولي الرابط بين بغداد والعاصمتين السورية والأردنية، مشيرة إلى أن اعداد القوات الأميركية تتجاوز الـ10 الاف جندي.وقالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الأميركيين يواصلون تمدّدهم في محافظة الأنبار، في ظلّ إنشائهم قاعدتين عسكريتين جديدتين، […]

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