2019/03/02 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الرافدين: صرف وجبة جديدة من سلفة الـ5والـ10 ملايين دينار لموظفي الدولة

واع بغداد

اطلق مصرف الرافدين، السبت، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) انه "تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 2000 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية".

واضاف، ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/الرافدين: صرف وجبة جديدة من سلفة الـ5والـ10 ملايين دينار لموظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/الرافدين: صرف وجبة جديدة من سلفة الـ5والـ10 ملايين دينار لموظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).