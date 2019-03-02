فيسبوك تقاضي بائعي الحسابات المزيفة

2019/03/02 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} رفعت شركة فيسبوك دعوى قضائية في محكمة فيدرالية أميركية باسم شبكتي فيسبوك وإنستغرام بحق أربع شركات وثلاثة أشخاص يتخذون من الصين مقرا لهم، واتهمتهم بترويج وبيع حسابات وهمية، ومتابعين ولايكات (إعجابات) مزيفة.

وبحسب فيسبوك، فقد قام المتهمون ببيع حسابات وهمية أيضا على أمازون، وآبل، وغوغل، ولينكدإن وتويتر.وقال الموقع الأزرق في بيان "برفعنا للدعوى، نأمل تعزيز الوعي بأن هذا النوع من النشاطات الاحتيالية غير مقبول.



وسنتصرف بحزم للحفاظ على نزاهة منصتنا".ويحمل ملف القضية مطالبات بمنع الأشخاص والكيانات من إنشاء حسابات ولايكات ومتابعات وهمية على فيسبوك وإنستغرام.واتهم فيسبوك الشركات والأفراد الصينيين بالتعدي على "العلامة التجارية" لفيسبوك وإنستغرام، والتعدي على فيسبوك بأسماء نطاقات إلكترونية خادعة يتم استخدامها لتشغيل مواقع الاحتيال.وختم فيسبوك بيانه بالتشديد على أنه لا مكان "لأية أنشطة وهمية على منصتنا.



لهذا نكرس جهود قوية لكشف تلك السلوكيات وإيقافها، بما في ذلك تعطيل ملايين الحسابات الوهمية يومياً".

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