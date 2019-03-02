تعرف على مواعيد مباريات اليوم بالدوريات الأوروبية

2019/03/02 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} تقام اليوم السبت مباريات بدوريات أوروبا أبرزها..

الدوري الإنجليزي الممتازتوتنهام هوتسبير مع آرسنال 3:30 عصرامانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون 6:00 مساءوولفرهامبتون مع كارديف سيتي 6:00 مساءبيرنلي مع كريستال بالاس 6:00 مساءبرايتون مع هيديرسفيلد تاون 6:00 مساءبورنموث مع مانشستر سيتي 6:00 مساءوست هام يونايتد مع نيوكاسل يونايتد 8:30 مساءالدوري الإسبانيإسبانيول مع بلد الوليد 3:00 عصرافياريال مع ديبورتيفو ألافيس 6:15 مساءهويسكا مع إشبيلية 8:30 مساء ريـال مدريد مع برشلونة 10:45 مساءالدوري الإيطالي إمبولي مع بارما 5:00 عصراميلان مع ساسولو 8:00 مساءلاتسيو مع روما 10:30 مساءالدوري الألماني الدرجة الأولىهيرتا برلين مع ماينز 5:30 عصراآينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم 5:30 عصراباير ليفركوزن مع فرايبورج 5:30 عصراشالكه مع فورتونا دوسلدورف 5:30 عصرانورنبيرغ مع لايبزيج 5:30 عصرابوروسيا مونشنجلادباخ مع بايرن ميونيخ 8:30 مساءالدوري الفرنسي الدرجة الأولىكان مع باريس سان جيرمان 7:00 مساءأنجيه مع موناكو 10:00 مساء

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