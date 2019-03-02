شرطة ديالى : تحركات إرهابيي داعش محاولات يائسة لإثبات الوجود

2019/03/02 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عدت قيادة شرطة ديالى تحركات إرهابيي داعش في المحافظة محاولات

بائسة لإثبات وجودهم وإثارة الفوضى ، لافتا إلى أن القوات الأمنية

تتابع كل التحركات بشكل دقيق.

الناطق باسم القيادة العقيد غالب عطية أوضح إن "القيادات الأمنية لم

تعلن القضاء على داعش بشكل نهائي في ديالى، وإن هناك خلايا نائمة

للتنظيم وأخرى ما تزال في تلال وكهوف حمرين إلى جانب وجود ضئيل

لإرهابيي التنظيم في بساتين المقدادية ومناطق أخرى في ناحية

المخيسة".

وأضاف أن "هذا التواجد لا يعني أن للتنظيم القدرة على إخضاع بعض

المناطق لسيطرته، بقدر شن عمليات خاطفة أو القيام بعمليات قنص في

بعض المناطق".

وتابع أن "هكذا عمليات لا تعني تصعيدا في نشاط التنظيم أو أنه يشكل

تهديدا على المحافظة بقدر كونها محاولة بائسة لإثبات وجود"، مشيرا

إلى أن "الضربات الجوية والعمليات الاستباقية المستمرة والمتابعة

الدقيقة لعناصر التنظيم الإرهابي أسهمت بقوة في تراجع قدرات داعش

ضمن حدود ديالى".

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