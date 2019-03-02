حاكم ولاية واشنطن يعلن عزمة الترشح لرئاسة الولايات المتحدة

2019/03/02 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلانضم حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، أمس الجمعة، إلى الديمقراطيين الذين يسعون إلى الفوز بترشيح حزبهم للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020.وقال إنسلي، في مقطع مصور أعلن فيه إطلاق حملته، إنه "المرشح الوحيد الذي سيجعل من مشكلة التغير المناخي على رأس أولويات أمتنا"، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.وأضاف: "يجب أن تكون المهمة المقبلة لأمتنا مواجهة أكثر التحديات إلحاحاً في زمننا: التصدي للتغير المناخي".وإنسلي (68 عاماً)، يتولى منصب حاكم الولاية الواقعة شمال شرق البلاد منذ 2013، وينضم إلى قائمة طويلة من المرشحين الساعين لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.ورغم أنه لا يزال يفصلنا 21 شهراً عن موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020، إلا أن عدداً كبيراً من الشخصيات الأمريكية أعلنت عزمها الترشح في الانتخابات المقبلة أمام ترمب، الذي سبق أن أعلن عزمه الترشح بها.ومن بين تلك الشخصيات، تولسي جابارد النائبة الديمقراطية، وكامالا هاريس عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة، وهاورد شولتز المدير التنفيذي السابق لسلسلة مقاهي "ستاربكس".ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

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