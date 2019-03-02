فيسبوك ترفع دعوى قضائية بسبب الترويج لبيع حسابات مزيفة

2019/03/02 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت شركة فيسبوك، إنها رفعت دعوى قضائية مع انستجرام في محكمة أمريكية اتحادية ضد أربع شركات وثلاثة أشخاص في جمهورية الصين الشعبية بسبب الترويج لبيع حسابات مزيفة.

وقالت الشركة، في منشور على مدونة، إن الأشخاص المتهمين والشركات روجوا لبيع الحسابات على فيسبوك وانستجرام وعلى شركات خدمات أخرى على الإنترنت مثل أمازون وآبل وجوجل ولينكد إن وتويتر.

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