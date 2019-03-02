أمريكا تلغي تأشيرات 49 شخصا من المتحالفين مع مادورو

2019/03/02 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تساعد فنزويلا بإرسال إمدادات من القمح قبل ساعات من مشاهدة مراسل من رويترز سفينة شحن متجهة إلى فنزويلا محملة بقمح روسي وهي تعبر البسفور.

وأدلى لافروف بالتصريحات في مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز التي تقوم بزيارة لموسكو.

وقال لافروف إن الجهود التي تبذلها دول غربية لفرض عزلة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مواجهة تحد من المعارضة تثير المشكلات لكن موسكو تحاول تقديم المساعدة من خلال الإمدادات.

وبعد ساعات من تصريحاته شاهد مصور من رويترز سفينة شحن محملة بقمح روسي قرب اسطنبول في طريقها للبحر المتوسط.



وأظهرت بيانات تتبع متاحة للاطلاع أن السفينة متجهة إلى ميناء بويرتو كابيو في فنزويلا.

وقال مسؤول تركي إن السفينة تحمل 32400 طن من القمح الروسي.

وقالت وزارة الزراعة الروسية إن موسكو سلمت 257200 طن من القمح في 2018 بقيمة 57.9 مليون دولار.



وأضافت أن 30600 طن من القمح سلمت في يناير كانون الثاني من هذا العام بقيمة 7.1 مليون دولار.

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