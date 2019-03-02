ألمانيا تستقبل الأرجنتين ودياً في تشرين الثاني المقبل

2019/03/02 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تستقبل ألمانيا الباحثة عن تضميد جراحها بعد خروجها من الدور الأول لمونديال روسيا، منتخب الأرجنتين في مباراة دولية ودية في كرة القدم في 9 تشرين الأول المقبل في دورتموند، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة.وقال رئيس الاتحاد راينهارد غريندل، إنه “طالبت الإدارة الرياضية صراحة بمواجهة منتخبات قوية لاختبار وتطوير التشكيلة”.وكانت ألمانيا، بطلة […]

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