الدوري الإسباني.. جيرونا يتغلب على رايو فاليكانو

2019/03/02 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلحقق فريق جيرونا، مساء الجمعة، الفوز على مضيفه رايو فاليكانو بهدفين دون رد، في افتتاح مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".وأحرز هدفي جيرونا، الأوروغواياني كريستيان ستواني في الدقيقتين 30 و85 من زمن المباراة.وشهدت المباراة طرد السنغالي عبد الله با لاعب رايو فاليكانو في الدقيقة 60.وبهذه النتيجة، ارتقى جيرونا للمركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر.ويتصدر المسابقة فريق برشلونة برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد، وبفارق 10 نقاط عن غريمه ريال مدريد الثالث.

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