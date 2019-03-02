الامن النيابية تدعو الى تفعيل الجهد الاستخباري في نينوى

2019/03/02 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس لجنة الامن والدفاع النائب عدنان هادي الاسدي ،اليوم السبت، الاعتداءات الارهابية في مدينة الموصل ،داعيا الى لتفعيل الجهد الاستخباري وملاحقة الخلايا الارهابية النائمة في محافظة نينوى.

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