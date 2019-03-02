2019/03/02 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية .وذكر بيان لمصرف الرافدين اليوم السبت , انه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من الفي موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلفة الخمسة والعشرة ملايين دينار لموظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلفة الخمسة والعشرة ملايين دينار لموظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).