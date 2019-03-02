نائب ديمقراطي ينظم لقائمة المرشحين للفوز بترشيح حزبه للانتخابات الرئاسية

2019/03/02 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضم حاكم ولاية واشنطن، جاي إنسلي، الجمعة إلى السباق للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020.وقال إنسلي في شريط مصور أعلن فيه إطلاق حملته، إنه “المرشح الوحيد الذي سيجعل من مشكلة التغير المناخي على رأس أولويات أمتنا”.وأضاف في الشريط “يجب أن تكون المهمة المقبلة لأمتنا مواجهة أكثر التحديات إلحاحا في زمننا: […]

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