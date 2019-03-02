الرئيس الفلسطيني يعتزم زيارة بغداد الاسبوع المقبل 

2019/03/02 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وكالة “سبتونيك” الروسية، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم زيارة العاصمة العراقية بغداد مطلع الأسبوع المقبل.ونقلت الوكالة في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن المصدر قوله، إن “الرئيس الفلسطيني سيزور بغداد على رأس وفد حكومي فلسطيني خلال الأيام القليلة المقبلة”.وأضاف، أنه “حتى الآن لم يتم تحديد يوم الزيارة لكن أعتقد أنها ستكون […]

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