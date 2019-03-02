2019/03/02 | 09:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أفادت وكالة “سبتونيك” الروسية، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم زيارة العاصمة العراقية بغداد مطلع الأسبوع المقبل.
ونقلت الوكالة في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن المصدر قوله، إن “الرئيس الفلسطيني سيزور بغداد على رأس وفد حكومي فلسطيني خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وأضاف، أنه “حتى الآن لم يتم تحديد يوم الزيارة لكن أعتقد أنها ستكون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الفلسطيني يعتزم زيارة بغداد الاسبوع المقبل ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفادت وكالة “سبتونيك” الروسية، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم زيارة العاصمة العراقية بغداد مطلع الأسبوع المقبل.
ونقلت الوكالة في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن المصدر قوله، إن “الرئيس الفلسطيني سيزور بغداد على رأس وفد حكومي فلسطيني خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وأضاف، أنه “حتى الآن لم يتم تحديد يوم الزيارة لكن أعتقد أنها ستكون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الفلسطيني يعتزم زيارة بغداد الاسبوع المقبل ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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