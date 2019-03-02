تطوير دواء من البروكلي لعلاج الزهايمر

2019/03/02 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت دراسة اسكتلندية حديثة، أن براعم البروكلي قد تكون سبباً في تطوير دواء مضاد لمرض “ألزهايمر”.وذكرت الدراسة، أنها “تمكنت من تطوير دواء فعال لوقف خلل الأعصاب وخلايا الدماغ، الذي قد يؤدي إلى الإصابة بـ”ألزهايمر”، مستخرج من نسخة معدلة ومكثفة من فيتامين “أ”، الذي يوجد في الخضراوات مثل براعم البروكلي والجزر، وعندما يتحلل فيتامين […]

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