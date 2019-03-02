2019/03/02 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أعلن وزير النقل، عبدالله لعيبي، امس الجمعة، صرف الدفعة الثانية من مستحقات نادي الزوراء بمقدار 200 مليون دينار.

وقال لعيبي، في بيان تلتقه وكالة صدى، انه” نعلن صرف مبلغ 200 مليون دينار أخرى دعما لنادي الزوراء، بعد أن منحت الدفعة الأولى 200 مليون دينار، ليكون المجموع 400 مليون دينار منحة للنادي”، مشددا على أن” تتمكن إدارة النادي من تهيئة الفريق للبطولة الأسيوية القامة”.

وبين أن” هذه الخطوة تأتي لدعم نادي الزوراء وتعزيز دوره الرياضي لرفع علم العراق عالياً في المحافل الدولية”، لافتاً الى ان” وزارة النقل سباقةً بدعم الرياضة العراقية ولا سيما الأندية الرياضية المرتبطة بها”.

وأكد لعيبي، على ان” النوارس لهم تأريخ حافل من الإنجازات حققها خلال مشاركاته الواسعة في مختلف البطولات المحلية والدولية بكافة الألعاب”.

وأشار إلى أن” هذه الخطوة تأتي إيفاء لوعدنا الذي قطعناه لنادي الزوراء الرياضي وجماهيره الكبيرة، ومن منطلق مسؤولية وزارتنا عن العديد من الأندية الرياضية ذات الجمهور الرياضي الكبير، والتي لها باع في التتويج والمنافسة على أفضل الألقاب”.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل تعلن صرف الدفعة الثانية من مستحقات نادي الزوراء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النقل تعلن صرف الدفعة الثانية من مستحقات نادي الزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).