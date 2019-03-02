مدرب برشلونة يستهدف تكرار الفوز على ريال مدريد

2019/03/02 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي أن فريقه بصدد “فرصة هائلة”، اليوم السبت، بملعب سانتياغو برنابيو، لتحقيق الانتصار على الغريم اللدود وتعميق جراحه.وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي، إن “الدوري لا يزال في الملعب وسيظل كذلك بغض النظر عن نتيجة مباراة السبت”، رغم اعترافه بصعوبة تكرار الفوز بثلاثية نظيفة على “الميرينغي” بملعبه بعد أيام معدودة”.[…]

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