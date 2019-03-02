خطط جديدة لترامب للجم

2019/03/02 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير برنامج "ستاين" لمكافحة الإرهاب والاستخبارات، ماثيو ليفيت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحضر لإصدار عقوبات جديدة ضد "حزب الله" اللبناني قريبا بعد مباحثات مع مسؤولين لبنانيين.

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