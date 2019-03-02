قطر تهاجم السعودية وتوجه لها اتهاما خطيرا

2019/03/02 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت قطر من التأثير المدمر للإرهاب والتطرف العنيف على التمتع بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، مؤكدة أنهما يزدهران في البيئة التي يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان.

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