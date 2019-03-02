2019/03/02 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أعلنت العلاقات العامة في قيادة الحرس الثوري الإيراني، التعرف على رفات خمسة من الجنود الإيرانيين المفقودين في سوريا.وذكرت الدائرة التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان: “من خلال الجهود المستمرة لفريق البحث عن رفات القتلى التابعين لفيلق القدس، تم اكتشاف جثامين خمسة من العسكريين الإيرانيين، الذين قتلوا خلال أداء مهامهم الاستشارية في سوريا”.وأضح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على رفات عسكريين إيرانيين في سوريا alansaar.

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