2019/03/02 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..بحث وزير الهجرة والمهجرين العراقي نوفل بهاء موسى مع سفير سورية في العراق صطام جدعان الدندح اليوم أوضاع المهجرين في كلا البلدين وسبل تأمين عودتهم.وجاء في بيان صادر عن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تسلمت مراسلة سانا نسخة منه إن “الجانبين ناقشا في اللقاء أوضاع المهجرين السوريين الموجودين في العراق وتأمين المساعدات اللازمة لهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباحثات عراقية سورية عن عودة النازحين alansaar.

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