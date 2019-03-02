حزبا طالباني وبارزاني يبحثان اليوم تشكيل الحكومة الجديدة للاقليم

2019/03/02 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد وفدان رفيعان من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، اجتماعا اليوم السبت .وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ، ان الحزبين سيحتمعان لبحث عملية تشكيل حكومة اقليم كردستان، فضلا عن آخر التطورات والمستحدات في الاقليم والعراق”.وكان الاتحاد الوطني الكردستاني قد اشترط مؤخرا، للمشاركة في برلمان وحكومة الاقليم ، التوقيع على اتفاقية الخامس من […]

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