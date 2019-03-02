اللويزي: اللجان التحقيقية هي من ستكشف حجم الفساد في حال وجوده بملفات نينوى

2019/03/02 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، اليوم السبت، استمرار الحكومة ومجلس النواب في التحقيق بملفات فساد الادارة المحلية بالمحافظة، مشيرا الى ان

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