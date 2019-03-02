الرئيس الفلسطيني يعتزم زيارة بغداد الاسبوع المقبل

2019/03/02 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "سبتونيك" الروسية، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم زيارة العاصمة العراقية بغداد مطلع الأسبوع المقبل.

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