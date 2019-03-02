أكثر من 1500 داعشية أجنبية في سجون العراق

2019/03/02 | 10:02

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بغداد:سومر نيوز

قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي ان السجون العراقية تضم أكثر من ألف و500 امرأة...

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