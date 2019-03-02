2019/03/02 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشرت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي، السبت، بتنفيذ عملية تمشيط وتطهير من حدود سامراء وصولا لشرق الانبار.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة مشتركة من اللواء 27 بالحشد الشعبي والجيش نفذت، صباح اليوم، عملية عسكرية من ثلاثة محاور ضمن قاطع مسؤولية شرق الانبار لملاحقة عصابات داعش الاجرامية وتمشيط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن إنطلاق عملية أمنية من حدود سامراء الى شرق الأنبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن إنطلاق عملية أمنية من حدود سامراء الى شرق الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).