2019/03/02 | 10:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناس – بغداد أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، السبت ، استحداث الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية خدمة نشر معلومات الحقائب المفقودة وتسليمها لأصحابها عبر مكتب خاص في ساحة عباس بن فرناس.
وذكر بيان صدر عن الوزارة تلقى “ناس” نسخة منه اليوم ( 2 آذار، 2019) أن “الخدمة الجديدة التي سيتم المباشرة بها ابتداءً من […]
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وذكر بيان صدر عن الوزارة تلقى “ناس” نسخة منه اليوم ( 2 آذار، 2019) أن “الخدمة الجديدة التي سيتم المباشرة بها ابتداءً من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مثل اليابان: تخصيص مكان للحقائب المفقودة في مطار بغداد ) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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