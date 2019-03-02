مثل اليابان: تخصيص مكان للحقائب المفقودة في مطار بغداد  

2019/03/02 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، السبت ، استحداث الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية خدمة نشر معلومات الحقائب المفقودة وتسليمها لأصحابها عبر مكتب خاص في ساحة عباس بن فرناس.وذكر بيان صدر عن الوزارة تلقى “ناس” نسخة منه اليوم ( 2 آذار، 2019) أن “الخدمة الجديدة التي سيتم المباشرة بها ابتداءً من […]

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