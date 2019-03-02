لجنة من 9 وزارات لمعالجة التلوث في العراق

2019/03/02 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد شكلت وزارة الصحة والبيئة لجنة عليا لمعالجة الكم الهائل من النفايات والمياه الثقيلة، التي تلقى في الأنهار وشبكات المجاري، وذلك حسب ما أعلنت صحيفة الصباح الرسمية.وقال المسؤول في قسم الإعلام والتوعية بالوزارة محمد غافل في تصريح للصحيفة إن: “الوزارة شكّلت لجنة من وزارات النفط والكهرباء والصناعة والإعمار والزراعة والموارد المائية وأمانة […]

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