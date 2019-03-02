وزير الخارجية التركي: تركيا ستقوم بدور مهم في إعادة إعمار العراق، معربا عن استعداد أنقرة لتقاسم تجاربها مع بغداد

2019/03/02 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده ستقوم بدور مهم في إعادة إعمار العراق، معربا عن استعداد أنقرة لتقاسم تجاربها مع بغداد.

وأوضح جاويش أوغلو خلال لقائه مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعالم الأعمال، بولاية بورصة، أن العراق يملك مقومات يجعله مرشحا لرفع التبادل التجاري مع تركيا، ليصل إلى 100 مليار دولار.

وأشار جاويش أوغلو إلى عزم بلاده فتح معبر حدودي جديد مع العراق قرب قرية "أوفاكُوي" بولاية شرناق جنوب شرقي بلاده، على بعد نحو 7 كيلومترات عن المثلث الحدودي التركي العراقي السوري.

وأعرب جاويش أوغلو، عن استعداد بلاده لمشاركة تجاربه مع العراق، إضافة إلى تعهدها بتقديم 5 مليارات دولار في "مؤتمر الكويت" لإعادة إعمار العراق.

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