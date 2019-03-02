خلية الاعلام الامني: لا صحة لإعدام داعش خمسة مختطفين في الانبار

2019/03/02 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت خلية الاعلام الامني يوم الجمعة ما تناقلته وسائل اعلام محلية بشأن اعدام داعش لخمسة مختطفين في محافظة الانبار غرب العراق.

وقالت الخلية في بيان اليوم، "ننفي ما جاء من تصريحات ادلى بها قائممقام الرطبة حول اعدام داعش لخمسة مواطنين من أهالي النخيب والرطبة".

وابدى البيان استغرابه "من موقف القائمقام بنشرهِ هذه الشائعة التي من شأنها اثارة تداعيات خطيرة ".

واهاب البيان "بالمسؤولين مراعاة الدقة في تصريحاتهم والابتعاد عن ارباك الرأي العام بتصريحات لا أساس لها من الصحة".

وكانت وسائل اعلام محلية قد تناقلت في وقت سابق من اليوم تصريحات عن قائممقام الرطبة عماد الدليمي قوله ان تنظيم داعش اعدم خمسة مختطفين من ابناء الرطبة والنخيب.

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