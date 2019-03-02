الانواء الجوية تتوقع حالة الطقس حتى الاربعاء: انخفاض مستمر بدرجات الحرارة وامطار بهذه المناطق

2019/03/02 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية، السبت (02 آذار، 2019) حالة الطقس، اعتبارا منم اليوم، حتى يوم الأربعاء القادم.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان طقس يوم السبت، سيشهد طقسا صحوا مع بعض الغيوم، في المنطقة الوسطى، وطقسا صحوا الى غائم جزئيا، في المنطقة الشمالية، وطقسا صحوا في المنطقة الجنوبية.

وأشارت الى ان يوم الاحد، سيشهد طقسا صحوا مع بعض الغيوم، في المنطقة الوسطى والجنوبية، وطقسا غائما جزئيا مع تساقط زخات مطر، في المنطقة الشمالية، فيما يشهد يوم الاثنين طقسا مماثلا لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وطقسا صحوا في المنطقة الجنوبية.

وعن طقس يوم الثلاثاء، اشارت الهيأة الى انه سيشهد طقسا غائما جزئيا مع تشكل الضباب بالصباح في المنطقة الشمالية، وطقسا صحوا الى غائم جزئيا في المنطقة الجنوبية، وغائم جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط الامطار في المنطقة الشمالية.

ولفتت الى ان طقس يوم الأربعاء، سيكون غائما مع فرصة لتساقط الامطار في، المنطقة الوسطى والجنوبية، وطقسا صحوا الى غائم جزئيا في المنطقة الشمالية.

بغداد اليوم-بغداد

نشرت صحيفة التايمز تقريرا، كتبه ريتشارد سبنسر، يتحدث فيه عن رهائن وأسيرات كانوا في قبضة تنظيم داعش يحاولون اليوم بناء حياة جديدة بعيدا عن التنظيم.

ويروي ريتشارد قصة صدام قاسم الذي رأى والديه آخر مرة عندما كان عمره 10 أعوام.



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بغداد اليوم- بغداد

اطلق مصرف الرافدين، السبت 2 اذار 2019، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت

بغداد اليوم - بغداد

حذرت منظمة العفو الدولية، الجمعة (1 اذار 2019)، من قانون الجرائم المعلوماتية الذي يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين في العراق، مبينة أن القانون يهدد حرية التعبير.

وعبرت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرس

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