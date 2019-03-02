2019/03/02 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/العراق يصدّر أكثر من 101 مليون برميل نفط خلال شباط الماضي

02/03/2019 09:50:00 AM |

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واع بغداد

أعلنت وزارة النفط، أن مجموع صادرات النفط الخام لشهر شباط الماضي ، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بلغت اكثر من (101) مليون و(387) الف و(615) برميل بايرادات بلغت اكثر من (6) مليارات و(167 ) مليونا و (815) الف دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت اكثر من (99) مليونا و (120) الفا و(6) برميلا ، اما من حقول كركوك فبلغت الكميات المصدرة (1) مليون و(753) الفا و(373) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (514) الفا و (236) برميلا.

واشار الى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(620) الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(540) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي (63) الف برميل ، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (17) الف برميل.

واضاف جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (60,834) دولارا.

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