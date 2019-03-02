صحيفة: الأميركان هددوا الكرد برفع الحماية عنهم اذا صوتوا لصالح اخراجهم

2019/03/02 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، السبت، عن قيام القنصلية الأميركية في اربيل بتهديد الكرد برفع الحماية عنهم ومغادرة قواعدهم في اقليم كردستان اذا صوتت القوى الكردية لصالح قانون اخراج القوات الأجنبية.وقالت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “في مسعى إلى كسر التوافق المحلي على القانون المرتقب، قامت القنصلية الأميركية في أربيل بتهديد […]

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