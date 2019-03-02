2019/03/02 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "قسد" تعلن تقدمها نحو أخر منطقة يتمركز فيها "داعش" في شمال شرق سوريا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قسد" تعلن تقدمها نحو أخر منطقة يتمركز فيها "داعش" في شمال شرق سوريا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قسد" تعلن تقدمها نحو أخر منطقة يتمركز فيها "داعش" في شمال شرق سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).