التخطيط : 10 آذار آخر موعد لاستلام الوزارة خطط مشاريع المحافظات

2019/03/02 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة التخطيط، عن تحديدها العاشر من شهر آذار الحالي كآخر

موعد لاستلام خطط مشاريع عام الفين وتسعة عشر من كافة المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح انه يتوجب

على المحافظات إكمال خطط مشاريعها النهائية والمصادقة من قبل مجالس

المحافظات وتقديمها للوزارة، واضاف أن ذلك يستدعي وجود توافق بين

شقي الحكومات المحلية التنفيذية والتشريعية على خطط المشاريع، منوها

إلى أن أي محافظة لا يمكنها المباشرة بإنفاق تخصيصاتها ما لم تصادق

الوزارة على خطتها.

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