مجلس الوزراء يوافق على رفع سقف القروض من صندوق الإسكان

2019/03/02 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مجلس الوزراء على رفع سقف قروض صندوق الإسكان وصولاً الى خمسين

مليون دينار عراقي.

وقال وزير الاعمار والإسكان، بنكين ريكاني في تغريدة عبر حسابه في

تويتر ان المجلس اتخذ هذه الخطوة للمساهمة في تخفيف ازمة السكن

موضحا أنه أصبح سقف اقراض سكنة بغداد خمسين مليون، فيما أصبح سقف

الاقراض المحافظات اربعين مليون، وسكنة الاقضية والنواحي خمسة

وثلاثين مليون دينار.

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