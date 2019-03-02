سناب شات تعد بتحديث نسخة الاندرويد قبل نهاية العام

2019/03/02 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعترف الرئيس التنفيذي لشركة سناب ، أخيرًا بأن على شركته تحديث تطبيق الاندرويد بشكل أفضل والاستفادة من سوق ضخم غير مرغوب فيه في الوقت الحالي.وذكرت الشركة، انها “قامت بطرح اسهمها في البورصة ، الا ان قيمتها المالية تراجعت منذ هذا الوقت لعدم قدرتها على تقديم الجديد من خلال تطبيقها الشهير.” واضافت الشركة، ان […]

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