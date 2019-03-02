عدنان الاسدي يدعو لتفعيل الجهد الاستخباري وملاحقة الخلايا الارهابية النائمة…

2019/03/02 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس لجنة الامن والدفاع النائب عدنان هادي الاسدي الاعتداء الارهابية في مدينة الموصل طالب رئيس لجنة الامن والدفاع القيادات العسكرية والأمنية بمراجعة جادة للملف الأمني في المناطق المحررة، وضرورة تشخيص الخلل ومعالجة الخروقات ومحاسبة المقصرين وتفعيل الجهد الاستخباراتي، وتكثيف الجهود من قبل كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة والقضاء عليهم أينما كانوا […]

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